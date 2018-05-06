بعد تنبيهات الأرصاد.. ” سياحة جازان ” تحذر بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول

تركي السالم(صدى):

بعد أن أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات لـ 10 مناطق بالمملكة، تنذر بسحب رعدية ممطرة، وجه المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان، تحذيرًا لمرتادي المواقع السياحية بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، وذلك تفاديًا للمخاطر وحفاظًا على سلامتهم.

وناشد مدير عام ” سياحة جازان ” ، الجميع باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، مشيرًا إلى أهمية الإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وقال ” الكبيسي ” : ” نحذّر كل الزوار والمتنزهين بالابتعاد عن المواقع الخطرة وتجنب النزول في بطون الأودية ” ، لافتًا إلى أن منطقة جازان تشهد هذه الأيام أمطارًا غزيرة في عدد من المحافظات والمواقع السياحية الجبلية، التي سالت على إثرها الأودية.

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