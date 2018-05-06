سماسرة الاستقدام يرفعون أسعار العمالة المنزلية المخالفة لـ 3500 ريال

علي القحطاني (صدى):

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة الطلب على العمالة المنزلية، رفع سماسرة الاستقدام أسعار العمالة المنزلية المخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 100% .

وقفزت بورصة الأسعار للعاملة من 1500 إلى 3500 ريال شهريًا، ويرجع أصحاب مكاتب الاستقدام السبب إلى زيادة الطلب برمضان، وتأخر المكاتب في الاستقدام، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب عن العرض.

وأشارت مواطنة إلى أن ارتفاع تكلفة استقدام العاملات المنزليات إضافة إلى طول مدة وصول العاملة، يدفع بعض الأسر إلى الاستعانة بالسوق السوداء، والاتفاق مع إحدى العاملات المخالفات بالعمل لديها خلال شهر رمضان ،بحسب المدينة.