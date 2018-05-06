بالفيديو..سليمان الماجد يوضح حكم الاقتراض من شخص ماله مشبوه
أوضح الشيخ سليمان الماجد القاضي السابق، وعضو مجلس الشورى سابقاً، حكم اقتراض مبلغ من شخص مصدر ماله مشبوه.
وقال الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” إنه لا إشكال في الاقتراض من شخص مشتبه في مصدر ماله مجرد الاشتباه.
وفي سياق منفصل، أجاب الماجد على سؤال حول حكم أخذ مال على التبرع بالدم، موضحًا أنه لا يجوز، فالدم لاتملكه.
وأضاف : ” إذا تم إهداء الشخص المتبرع شيء كالمكافأة فلابأس ،ما دام الأمر دون اتفاق أو غضب، فالشخص يحب أن يكافأ على أي فعل حسن “.
#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجد@khalovhalahmari @s_almajed
هل يجوز الإقتراض من شخص ماله مشبوه ؟https://t.co/h6peYyF8tF pic.twitter.com/c34kfccN5c
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٥ مايو ٢٠١٨
#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجد@khalovhalahmari @s_almajed
حكم اخذ مال مقابل التبرع بالدم ؟https://t.co/0h4UU6ahI1 pic.twitter.com/Ww5t4dajJY
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٥ مايو ٢٠١٨
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله