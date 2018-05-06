بالفيديو..سليمان الماجد يوضح حكم الاقتراض من شخص ماله مشبوه

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد القاضي السابق، وعضو مجلس الشورى سابقاً، حكم اقتراض مبلغ من شخص مصدر ماله مشبوه.

وقال الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” إنه لا إشكال في الاقتراض من شخص مشتبه في مصدر ماله مجرد الاشتباه.

وفي سياق منفصل، أجاب الماجد على سؤال حول حكم أخذ مال على التبرع بالدم، موضحًا أنه لا يجوز، فالدم لاتملكه.

وأضاف : ” إذا تم إهداء الشخص المتبرع شيء كالمكافأة فلابأس ،ما دام الأمر دون اتفاق أو غضب، فالشخص يحب أن يكافأ على أي فعل حسن “.