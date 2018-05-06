غضب عارم لانتشار ناقلات الصخور بالطريق الدولي دون وسائل للسلامة

علي العنزي(صدى):

أعرب مستخدمي الطريق الدولي الرابط بين محافظتي محايل وبارق، عن غضبهم وتخوفهم الشديد من انتشار الناقلات المحملة بالصخور، دون الاهتمام بوضع وسائل للسلامة، مما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضح المواطنون أن تلك الناقلات تهمل وضع وسائل السلامة التي تضمن عدم تساقط الأحجار على المركبات التي تسير خلفها ما يتسبب بإحداث إصابات أو تلفيات بتلك المركبات، خاصة مع اختبارات نهاية العام الدراسي، وهو ما يشكل خطورة بالغة على أرواح الطلاب ومستخدمي تلك الطرق، والتي تشهد كثافة مرورية على مدار الساعة.

وطالبوا دوريات المرور بضرورة مراقبة الطريق ووضع الحلول المناسبة التي تضمن التقليل من مخاطر هذه الناقلات وسلامة مستخدمي الطريق.