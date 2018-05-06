إقتراح بإقامة معسكرات أندية دوري المحترفين بالمدن النشطة سياحيا في المملكة

علي القحطاني (صدى):

اقترحت رابطة دوري المحترفين على الأندية إقامة معسكراتها الاستعدادية للموسم المقبل داخل المملكة، خاصة في المدن ذات المناشط السياحية خلال فترة الصيف، مثل أبها والطائف والباحة، بدلاً من المعسكرات الخارجية التي ترهق خزائنها بالأعباء المالية.

وأبلغت الرابطة أبلغت الأندية بإمكانية الاستفادة من منشآت الهيئة العامة للرياضة بالمجان، متولية نقل المقترح من الهيئة العامة للرياضة إلى الأندية التي أبلغتها، بمدى إمكانية تنظيم معسكرات داخلية لفرق كرة القدم، بحسب الرياضية.

وأكدت أنها لا تجبر أي ناد على مكان معين للاستعداد، ودورها لا يتجاوز الإبلاغ فقط.