التحقيق في ” دهس طالب ابتدائية ” خرج من المدرسة بلا حسيب أو رقيب

نايف السالم(صدى):

على خلفية حادث دهس ،تعرض له طالب ابتدائية عمره 9 سنوات، شمال جدة، بعد خروجه من المدرسة قبل وصول ولي أمره لاستلامه، فتحت إدارة تعليم جدة التحقيق في الواقعة.

وحمل والد الطفل المتوفي المسؤولية للمدرسة ،بعدما سمحت له بالخروج قبل وصوله لاستلامه، مؤكدا أنه خرج من المدرسة بلا حسيب أو رقيب رغم المخاطر، حيث تقع المدرسة على شارعين خطيرين بمحاذاة شارع الستين وشارع داخلي تكثر فيه القيادة المتهورة، ولا توجد مطبات صناعية لتخفيف السرعة.

وأشار الأب إلى أنه ليس هناك سوى حارس وافد لا يهتم بخروج وانصراف الطلاب رغم صغر سنهم وجهلهم بمعايير السلامة.

وأوضح أن المرور الذي باشر الحادثة أوقف السائق، إلا أنه ، تم الإفراج عنه لاحقا بكفالة، متسائلا: “أين حق ابني من هذا الإهمال والتهور؟ “، بحسب عكاظ.

يذكر أن تقرير الوفاة الصادر من مستشفى الملك فهد العام بجدة ، أكد أن الطفل تعرض لحادثة مرورية في 7 شعبان الجاري، نتج عنها كسر غائر في عظمة الجمجمة وكسور في أضلاع الصدر اليسرى وكدمات في الوجه، وأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية بسبب الحادثة.