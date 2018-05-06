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تعليم مكة تعلن الانتهاء من جميع الاستعدادات لتوفير جو هادئ للطلاب

تعليم مكة تعلن الانتهاء من جميع الاستعدادات لتوفير جو هادئ للطلاب
نايف السالم(صدى):

قال المدير العام للتعليم بمكة المكرمة محمد الحارثي ،أن الادارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لضمان انسيابية الامتحانات في جو هادئ ،وتوفير كافة السبل التي تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر.

ولفت الحارثي إلى ضرورة مساندة أولياء الأمور للمدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم ودعمهم بكافة الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح.

ويستعد أكثر من 180 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم مكة المكرمة الحكومية والأهلية وتعليم الكبار، اليوم الأحد، لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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