خطاط المصحف: فوجئت باختفاء حروف صفحة بعد كتابتها ” هل فعلها الجن ؟ “

علي القحطاني (صدى):

تحدث الشيخ عثمان طه خطاط المصحف، عن موقف غريب حدث معه، أثناء كتابته لصفحة من القرآن الكريم، سبب له حيرة كبيرة حينها.

وأوضح طه أن الموقف هو اختفاء أحرف القرآن الكريم بعد كتابتها، قائلا : ” في يوم من الأيام كتبت صفحة من القرآن، أكملتها، واعتنيت فيها، ثم ذهبت وتوضأت، وأديت صلاة الظهر دون مُضي وقت كبير، بعدها عدت كي أكمل ما كتبتُ من الصفحة، ففوجئت بأن الخطوط غير موجودة، إذ بعد نصف ساعة من الكتابة وجدت الخط كله قد مُحي، وأصبح ورقة بيضاء “.

وقال : ” تركت العمل، وأصبحت أفكر وأتساءل: يا ترى، هل سُلط علي الجن حتى محوا ما كتبت ؟ ” ، مضيفًا : ” بقيت يومها أفكر ومشغول البال، وفي حيرة، وعند صلاة الصبح، وأثناء ذهابي إلى المسجد، تذكرت الموضوع كيف حدث ذلك، أجدادنا الخطاطون الكبار عبر التاريخ يقولون إذا كتبت شيئًا قيمًا ضع في الحبر شيئًا من العسل؛ ليعطي للخط بريقًا، ويصبح الخط أجمل “.

وأضاف: ” لهذا الأمر عندما أكتب المصاحف أضع شيئًا من العسل على الحبر، فكتبت الصفحة، وظلت طرية، فجاء الذباب والتهم الخط كله “.