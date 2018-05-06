ترشيح ماجد عبدالله لخلافة سلمان المالك في ” النصر “

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر أن لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق ماجد عبد الله من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة سلمان المالك في منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر.

وسيتم الإعلان عن التشكيل الإداري الجديد الذي يعمل عليه رئيس النادي سعود آل سويلم ،في وقت قريب، بحسب المصادر ذاتها.

وأوضحت أن المالك سيكون عضواً في مجلس إدارة النصر بينما سيتم تنصيب ماجد عبد الله نائباً للرئيس

يذكر أن ماجد من المقربين لرئيس النادي حالياً وفرص وجوده في إدارة النصر كبيرة، لخبرته الفنية كلاعب سابق بالإضافة إلى تسلمه لمناصب إدارية متعددة.

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