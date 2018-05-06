موعد الاختبار التحريري لوظيفة محاضر بـ ” صيدلة أم القرى “

علي القحطاني (صدى):

كشفت كلية الصيدلة بجامعة أم القرى، في بيان لها عن موعد ومكان الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات، ممن تقدموا بطلب التوظيف إلكترونيًا لوظائف ” محاضر ” ، التي تم الإعلان عنها بموقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الاختبار سيكون يوم الخميس الموافق ٢٤/ ٨/ ١٤٣٩هـ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر كلية الصيدلة بمكة المكرمة.

وطالبت الكلية بمراجعة حالة الطلب المسجل بموقع طلب التوظيف الإلكتروني، علمًا أنه تم إرسال رسالة بالترشيح في البريد الالكتروني المسجل لصاحب الطلب.

وأشارت إلى أنه يُشترط لدخول الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات إحضار أصل الهوية الوطنية، وإحضار إشعار تقديم الطلب الإلكتروني، وإحضار ما يفيد عدم الارتباط بوظيفة حكومية.

ولفتت إلى أنه يمكن طباعة بيانات المهنة من خلال الدخول إلى موقع ” أبشر “: ” معلوماتي- المعلومات الشخصية المتضمنة: فئة المهنة/ المهنة “.