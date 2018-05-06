ضبط مركبتَين بداخلهما 145 قارورة عرق مسكر بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت إحدى الدوريات السرية التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، مركبة عُثر من خلال تفتيشها على ثلاث أسطوانات بوتاجاز سائل، إضافة إلى 25 قارورة عرق مسكر.

وتبيَّن أن المركبة تعود لمقيم من جنسية صومالية بعقد إيجار من إحدى الشركات. وبناء عليه تم تمشيط الموقع للبحث عن صاحبها لأنه هرب عند اقتراب الدوريات من السيارة لتفتيشها، ولم يتم العثور على أحد؛ فجرى إعداد محضر بالحالة، وسُلمت لجهة الاختصاص.

واستوقفت إحدى دوريات أمن الطرق مركبة من نوع كيا في نقطة أمنية مفاجئة، واتضح وجود شخصين بداخلها باكستاني وآخر إثيوبي بدون هوية، وعثر بداخلها على قرابة 120 قارورة عرق مسكر ذات أحجام مختلفة؛ فسُلمت بمحضر رسمي لجهة الاختصاص.