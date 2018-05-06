بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة من على ظهر حصان
تعرضت فتاة للسقوط بطريقة مروعة من على ظهر حصان أثناء تدريبها عليه.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تركض بالحصان وفجأة ركض الأخير بسرعة عالية مما تسبب في سقوط الفتاة على ظهرها بقوة، وفر الحصان هاربا من أمامها، حيث راحت الأخيرة تتألم من شدة السقوط.
Horse: You are Not My Friend Lady
This is what you get for only giving me that organic hay. You know I only like that process shit with loads of sugar.
Posted by Funny Videos on Thursday, May 3, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 17401 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلامات
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8730 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماكل من يركب الخيل خيــال ولا كل خيـل تعجبك هي أصيلـــه☺
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1372 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالغوا بالعنوان
هذي بالله طيحه مروعه والله اتوقعت انه من قوة الطيحه اتوقع صار بين ياتها وموتها شعره طلحت طيه غبيه
وادنى من المتوسطه لو بس وصلت المتوسط مااتوقع بتقدر تقوم او تتحرك
🌸[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
ماكل من ركب الخيل خيال
alfahd42[ عدد التعليقات: 17401 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌لاصار[ عدد التعليقات: 29303 ] نشر منذ 12 دقيقة
أغلب البنات
ماشاءالله
لو تطيح من برج ماتتأثر
عندهم حماية من كثر هاالشحوم واللحوم
المتراكمه
حن الضعوف
لاطاح الواحد ماقام أسبوع😭😭😭