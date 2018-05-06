بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة من على ظهر حصان

متابعات(صدى):

تعرضت فتاة للسقوط بطريقة مروعة من على ظهر حصان أثناء تدريبها عليه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تركض بالحصان وفجأة ركض الأخير بسرعة عالية مما تسبب في سقوط الفتاة على ظهرها بقوة، وفر الحصان هاربا من أمامها، حيث راحت الأخيرة تتألم من شدة السقوط.