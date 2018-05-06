بالفيديو.. فتاة تهاجر إلى إسبانيا بسبب السخرية من شعرها المجعد

مدريد(صدى):

اثارت فتاة مصرية تٌدعى ” إيمان الديب ، 23 عاماً ” ، عقب إعلانها أنها هاجرت إلى إسبانيا بسبب سخرية الجميع من شعرها المجعد .

ما أثار السخرية بين المتابعين مٌشيرين إلى أن الهجرة من مصر لهذا السبب شئ تافه .

ومن جانبها علقت إيمان على الواقعة في مقابلة تليفزيونية قائلة ، فعلا مصر فيها مشاكل كتير ممكن الإنسان يهاجر بسببها ، لكن أنا مش هتكلم عن غيري أنا هتكلم عن معاناتي ” .

وتابعت إيمان ، كنت دائما أتعرض لمضايقات وكلمات صعبة جداً عليا ، وأعتقد كل فتاة ذات شعر مجعد تعاني مما أٌعانيه لكن أنا جتلي فرصة أهاجر .

واستطردت قائلة ، في ناس فاكرة أنها تقدر تتحكم في شخصية أي فتاة وفي جسدها ، مثل ما يحدث من عمليات تحرش في الشوارع .