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بالفيديو.. فتاة تهاجر إلى إسبانيا بسبب السخرية من شعرها المجعد

بالفيديو.. فتاة تهاجر إلى إسبانيا بسبب السخرية من شعرها المجعد
مدريد(صدى):

اثارت فتاة مصرية تٌدعى ” إيمان الديب ، 23 عاماً ” ، عقب إعلانها أنها هاجرت إلى إسبانيا بسبب سخرية الجميع من شعرها المجعد .

ما أثار السخرية بين المتابعين مٌشيرين إلى أن الهجرة من مصر لهذا السبب شئ تافه .

ومن جانبها علقت إيمان على الواقعة في مقابلة تليفزيونية قائلة ، فعلا مصر فيها مشاكل كتير ممكن الإنسان يهاجر بسببها ، لكن أنا مش هتكلم عن غيري أنا هتكلم عن معاناتي ” .

وتابعت إيمان ، كنت دائما أتعرض لمضايقات وكلمات صعبة جداً عليا ، وأعتقد كل فتاة ذات شعر مجعد تعاني مما أٌعانيه لكن أنا جتلي فرصة أهاجر .

واستطردت قائلة ، في ناس فاكرة أنها تقدر تتحكم في شخصية أي فتاة وفي جسدها ، مثل ما يحدث من عمليات تحرش في الشوارع .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17357 ] نشر منذ 22 دقيقة

سبب قوي ههههههه

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