عبدالله خوقير: الأهلي سيفوز على السد بنتيجة كبيرة.. وهو فقط من يمثلنا
أشار عبدالله خوقير لاعب نادي الوحدة السابق، اليوم السبت، إلى أن الأهلي عليه الفوز أمام السد القطري؛ لأن الظروف مهيأة لذلك أمامه.
وأكد في برنامج ” الخيمة ” على أنه تم تغير المدير الفني والجهاز الإداراي والأن لا يوجد مبرر لتحقيق نتيجة سلبية أمام السد القطري في الدور الـ 16 لدوري أبطال أسيا.
وقال ” خوقير ” 90% الأهلي سيحقق نتيجة إيجابية؛ وهو النادي الوحيد الذي يمثل الوطن في أسيا، لافتًا إلى أنه متفائل ويشعر بأن الأهلي سيفجر نتيجة مفاجئة.
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