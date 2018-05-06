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عبدالله خوقير: الأهلي سيفوز على السد بنتيجة كبيرة.. وهو فقط من يمثلنا

عبدالله خوقير: الأهلي سيفوز على السد بنتيجة كبيرة.. وهو فقط من يمثلنا
نواف السالم(صدى):

أشار عبدالله خوقير لاعب نادي الوحدة السابق، اليوم السبت، إلى أن الأهلي عليه الفوز أمام السد القطري؛ لأن الظروف مهيأة لذلك أمامه.

وأكد في برنامج ” الخيمة ” على أنه تم تغير المدير الفني والجهاز الإداراي والأن لا يوجد مبرر لتحقيق نتيجة سلبية أمام السد القطري في الدور الـ 16 لدوري أبطال أسيا.

وقال ” خوقير ” 90% الأهلي سيحقق نتيجة إيجابية؛ وهو النادي الوحيد الذي يمثل الوطن في أسيا، لافتًا إلى أنه متفائل ويشعر بأن الأهلي سيفجر نتيجة مفاجئة.


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