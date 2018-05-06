7 حالات يحظر فيها قطع الكهرباء حتى في حالة عدم السداد

عادل الحربي(صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، عن وجود 7 حالات يحظر فيها فصل الكهرباء عن المواطنين حتى في حالة عدم سداد البعض.

وأوضحت الجمعية الـ 7 حالات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” كالتالي:

– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام

– بعد الساعة 12 ظهرًا.

– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة

– شهر رمضان المبارك.

– وجود شخص من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

– وجود شكوى متعلقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

– وجود مديونية غير متعلقة باستهلاك الكهرباء.