7 حالات يحظر فيها قطع الكهرباء حتى في حالة عدم السداد
كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، عن وجود 7 حالات يحظر فيها فصل الكهرباء عن المواطنين حتى في حالة عدم سداد البعض.
وأوضحت الجمعية الـ 7 حالات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” كالتالي:
– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام
– بعد الساعة 12 ظهرًا.
– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة
– شهر رمضان المبارك.
– وجود شخص من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.
– وجود شكوى متعلقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.
– وجود مديونية غير متعلقة باستهلاك الكهرباء.
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