بالفيديو والصور.. ” صدى ” ترصد أسباب انتشار ظاهرة التسول في رمضان
تُعدُّ ظاهرة التسول من الظواهر المنبوذة في المجتمع ، رغم رواجها وانتشارها وإقبال ضعاف النفوس عليها ، ولكنها تزيد انتشارا في شهر رمضان المبارك حيثُ يتوزع هؤلاء المتسوّلون في الشوارع العامة، واشارات المرور ، والأزقّة، وأمام المحال التجارية، وفي المساجد ، والأماكن التي يزدحم فيها الناس عموماً، ورغم كلّ الجهود والمُحاولات المبذولة، في سبيل إيقاف تلك الظاهرة؛ إلا أنها لا زالت في ازدياد .
” صدى ” التقت بمجموعة من المواطنين والمقيمين ، لأخذ آراءهم واقتراحاتهم حول هذه الظاهرة ، وعن دور مكافحة التسول ، وماهي الحلول لانعدام أو التقليل منها.
صقر إبراهيم أوضح أن من أسباب ذلك هو : تفكير المتسول نفسه في أسرع طريقة لكسب المال دون عناء ، بينما ذكر نصر صالح أنهم يستغلون هذا الشهر لطمع الناس بالأجر ، أما د/عبدالفتاح الجايز ” لغات بجامعة الملك عبدالعزيز ” فقد رأى أن هذا المتسول اعتاد اللعب على أحاسيس الناس بالنصب والاحتيال .
وبسؤالهم عن مدى رضاهم عن الدور الذي تقوم به مكافحة التسول ، فقد أفاد الدكتور القرشي أنه شبه معدوم وذلك لازدياد أعدادهم ، ولم يكن رأي صقر الزهراني ببعيد عن سابقه.
أما ” ثائر عباس ” فقد أفاد أن تواجدهم معدوم ، ولكن ” هيف البركاتي ” ذكرت أنها سبق وأن رأت قبض على متسول ، وهذا مما يدل .
اتفق الجميع على مطالبة مكافحة التسول ، وبالتعاون مع الجهات الأمنية ، بمضاعفة الجهود في الشهر الفضيل ، وكذلك حث الموطن بالكف عن إعطاء هؤلاء ، فلو لم يجدوا من يعطيهم ، لما ازدادوا ، وكذلك لا تعلم هذا المال الذي يأخذه أين وكيف سينفقه؟.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم أصبحت مهنة وتجارة من لا مهنة ولا تجارة له.
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 1 ساعة
مكافحة التسول نايمين في العسل
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
مو في رمضان وبس طول السنه تلاقيهم في كل مكان وحقين المتسولين مادري عنهم وش عملهم