أمير الباحة يتابع عملية البحث عن مفقودي جبل عياس بقلوة

محمد بن شقيه (صدى):

باشرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم السبت، بلاغ من مواطن يفيد عن فقدان 3 أشخاص بجبل عياس بقرية غليله بمحافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة أحدهم مصاب بكسر في الساق.

وأكد المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، على أنه على الفور تم تحريك فرق الانقاذ والتدخل السريع إلى أقرب موقع حيث وجد أحد الأشخاص افاد بوجود والده وشخصين آخرين في الجبل المبلغ عنه ووجد مركبتين الأولى من نوع جيب تايوتا والثانية من نوع هايلوكس.

وقال دايس إن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تابع العمليات الميدانية للبحث عن المفقودين حيث استمر البحث عنهم في ظروف صعبة متمثلة في وعورة الطريق وصعوبة التضاريس المؤدية الى الجبل واستغرق ثلاث ساعات ونصف لقطع مسافه ٢.٥ كم للوصول إلى سفح الجبل ثم قطع مسافة ١.٨ كم صعودا الى اعلى جبل عياس الشهير بأرتفاعه.

وأضاف :ونجح رجال الدفاع المدني في العثور على ثلاثة اشخاص الاول يبلغ من العمر ٣٥ سنة تقريبا والثاني يبلغ من العمر ٤٢ سنة والثالث يبلغ من العمر ٥٣ تقريبا وهو مصاب بكسر في الساق وتم تقديم الإسعافات الأوليه في الموقع للمصاب ثم النزول به إلى أقرب نقطة بعد تثبيته على النقالة.

ونقل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري شكر وتقدير سمو أمير منطقة الباحة مدير عام الدفاع المدني لجميع المشاركين لقاء مابذل من جهد للحفاظ على سلامة المصاب والشخصين الآخرين.