عندما تتحالف الأمة.. تحركات واسعة ضد ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

تحاول المعارضة التركية بشتى الطرق، قطع الطريق على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقررة يونيو القادم، وذلك عبر تشكيل ” تحالف الأمة ” .

وأعلنت، اليوم السبت، أبرز أحزاب المعارضة عن تشكيل تحالف انتخابي أطلق عليه ” تحالف الأمة ” ، وهي ” حزب الشعب الجمهوري ” و حزب ” الخير ” ، حزب ” السعادة ” ، و” الحزب الديمقراطي ” .

يشار إلى أن التحالف الرباعي، سيقتصر على الانتخابات التشريعية،؛ نظراً لأن ثلاثة منها قررت تقديم مرشحين حزبيين للانتخابات الرئاسية التي تنظم بالتزامن مع البرلمانية.

وفي سياق آخر، كان ” حزب الشعوب الديمقراطي المعارض أيضاً و الموالي للأكراد قد أطلق حملته الانتخابية بإعلانه رسميًا ترشيح رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش للرئاسة رغم أنه مسجون منذ أكثر من عام ونصف عام.