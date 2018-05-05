سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندي

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند إثر العواصف الرملية التي ضربت شمال الهند وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد ” علمت بما نتج عن هبوب العواصف الرملية على شمال الهند من وفيات وإصابات ، وأبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الهند الصديق أحر التعازي والمواساة ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ” .