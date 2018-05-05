خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندي

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند إثر العواصف الرملية التي ضربت شمال الهند وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى ” بلغنا ما أسفرت عنه العواصف الرملية التي ضربت شمال الهند من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الهند الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي وصادق المواساة ، متمنين الشفاء العاجل للمصابين ” .