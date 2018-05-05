ضاربًا بالتقاليد عرض الحائط.. طبيب يخطب زميلته عبر ” تويتر “

نورة الشهري (صدى):

في مشهد مثير للجدل، تقدم طبيب سعودي لخِطبة زميلته، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ضاربًا بالعادات والتقاليد المتعارف عليها عرض الحائط.

وعلى الرغم من أن الواقعة مثيرة للجدل، إلا أن زميلته ردت عليه بالإيجاب؛ مما أدى شعور نشطاء موقع التواصل بالغضب ، حيث اعتبروا أن هذا السلوك دخيل على عادات وتقاليد المجتمع .

وفي السياق ذاته اعترض العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المتعارف عليه أن تكون الخطبة عن طريق الأهل، ولابد من احترام العادات والتقاليد ولابد أن يتوافق الأمر مع الشريعة، لافتين إلى أنه على الرغم من أن الزواج قبول وإشهار؛ إلا أنه لابد من حضور الأهل وموافقة الوالي حتى يكون زواج صحيح.