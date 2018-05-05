تراجع في قيمة القروض الشخصية وارتفاع لـ ” البطاقات الائتمانية “

عادل الحربي(صدى):

تراجعت قيمة القروض الشخصية في المملكة، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة طفيفة تعادل 42 مليو ريال، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، حيث وصلت إلى 316.27 مليار ريال.

وسجَّلت قيمة قروض البطاقات الائتمانية، ارتفاعاً بنسبة 5.1% خلال الربع الأول من 2018، وبنسبة 21.9% خلال الفترة من نهاية الربع الأول 2017 حتى نهاية الربع الأول 2018، ووصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية في نهايته بقيمة 12.71 مليار ريال.

ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد السعودي العربي ” ساما ” ، فقد توزَّعت القروض الشخصية على 7 أقسام هي: ترميم وتحسين عقارات، وسيارات، ووسائل نقل شخصية، وأثاث وسلع معمرة و تعليم والرعاية الصحية وسياحة وسفر و أخرى.

وكان قسمي الأثاث والسلع المعمرة، والتعليم، هما اللذان ارتفعا بنسبة 2% للأول، و116% للثاني خلال نفس الربع من العام، في حين تراجعت قيمة قروض بقية الأقسام الأخرى.