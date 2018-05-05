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بالفيديو.. روان بن حسين ترد بقوة على انتشار فيديو فاضح لها

بالفيديو.. روان بن حسين ترد بقوة على انتشار فيديو فاضح لها
خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين عن صمتها ، وكشفت حقيقة الفيديو الفاضح المنشور لها عبر السوشيال ميديا.

وقالت روان في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ” في شئ وايد زعلني اليوم أختي بعتتلي فيديو كنت حطيته في سناب شات لما كنت في لبنان لمدة دقيقتين فقط ومسحته ، لأن كان باين جزء صغير من فتحة الفستان ما حبيت يظهر ” .

وتابعت روان ” ومع أني مسحته اليوم كل الصفحات نشراه بمسميات تانية ، رغم أني بتكلم في الفيديو عن حاجات مهمة والدراسة وش بحب لكن ناس ترجمت الفيديو على مزاجها وسابوا الحاجات المهمة ومسكوا في حاجة تافهة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46690 ] نشر منذ 21 دقيقة

والله ماهمتنا بشي ,,

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