إصدار 1011 أمر صرف لـ 59 ألف مستفيد بتعليم الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم السبت، أن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حققت 100% في التحول من نظام الاتصالات الإدارية القديم إلى برنامج ” راسل ” واستفادة أكثر من59ألف من 1011أمر صرف خلال العام المالي المنصرم.

وقالت المصادر إن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الطائف قدمت رؤية متخصصة ممثلة في أن تكون عنوان للممارسات المهنية الاحترافية من الكوادر البشرية ذات القدرة المميزة.

وأضافت أن إصدار 1011 أمر صرف لـ59697 مستفيد وإبرام 285عقدًا للمباني المستأجرة وطرح 49منافسة عامة بواقع 66أمر شراء ورفع المستخلصات المالية بنسبة إنجاز 96%وتوزيع المقررات الدراسية لـ238655طالبًا وتوزيع الأثاث المدرسي لـ432مدرسة والوسائل التعليمية لـ517 مدرسة.

وتابعت : أما نقل المدارس والإدارات فتم نقل 55مبنى ومباشرة السرقات البالغ عدادها 51سرقة وحصر المفقودات وإنهاء إجراءات إخلاء طرف لـ4700مستفيد وصيانة المركبات المتعطلة لـ109سيارات بنسبة إنجاز90%.