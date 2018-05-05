بعد منح الزمالك العضوية الشرفية له.. آل الشيخ: أنا عاشق للأهلي

نواف السالم(صدى):

رد مكتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، على دعوة رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور له بمنحه عضوية شرفية للقلعة البيضاء.

وجاء رد ” آل الشيخ ” عبر مكتبه الذي دون على حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” قائلًا: ” يعرب مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ بالقاهرة عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت من قبل أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير ” .

وتابع مؤكدًا على عشقه للأهلي المصري: ” إلا أن معالي المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيساً شرفياً له ” .

واختتم حديثه: ” وإذ ينتهز المكتب هذه الفرصة ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية التوفيق وتحقيق أفضل النتائج ” .

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