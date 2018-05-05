بعد منح الزمالك العضوية الشرفية له.. آل الشيخ: أنا عاشق للأهلي
رد مكتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، على دعوة رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور له بمنحه عضوية شرفية للقلعة البيضاء.
وجاء رد ” آل الشيخ ” عبر مكتبه الذي دون على حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” قائلًا: ” يعرب مكتب معالي المستشار تركي آل الشيخ بالقاهرة عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت من قبل أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير ” .
وتابع مؤكدًا على عشقه للأهلي المصري: ” إلا أن معالي المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيساً شرفياً له ” .
واختتم حديثه: ” وإذ ينتهز المكتب هذه الفرصة ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية التوفيق وتحقيق أفضل النتائج ” .
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