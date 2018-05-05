5 مفاجئات للوافدين في برنامج ” جودة الحياة “

عادل الحربي(صدى):

كشفت المبادرات الخاصة بالوافدين في برنامج تحسين جودة الحياة 2020، أنه سيعمل على توفير بيئة سكنية مناسبة للوافدين، وتطوير الخدمات المخصصة لهم.

كما سيعمل البرنامج الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على إصدار دليل للخدمات، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة ” البطاقة الذهبية ” ؛ وذلك لجذب المواهب الموجودة عالمياً.

ويتضمن البرنامج، العمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة تشمل أطفال الوافدين، عن طريق تدعيم انخراطهم في ثقافة المملكة.

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