حكم مرور الطفل بين يدي المصلي.. هل يبطل الصلاة؟

عادل الحربي(صدى):

كشفت اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم السبت، عن حكم مرور الطفل بين يدي المصلي، الأمر الذي يحدث كثيرًا خاصةً مع الأمهات عند الصلاة بالمنزل في وجود أطفالهم، حيث أجابت اللجنة عن سؤال مفاده: ما حكم المرأة المصلية في منزلها إذا أتى طفل أمام وجهها، فهل يقطع صلاتها أو ينقص من أجرها ؟

وجاءت الإجابة – طبقًا لما أوردته اللجنة الدائمة للفتوى عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، كالتالي: ” المرور بين يدي المصلي ينقص الصلاة ولا يبطلها إلا أن يكون المار إمرأة بالغة أو حمارًا أو كلب أسود بين يديه، أو بينه وبين السترة، فإن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يقطع الصلاة ويبطلها ” .

وتابعت اللجنة في ردها على سؤال إحدى المستفتيات: ” المشروع للمصلى أن يرد من أراد أن يمر بين يديه من كبير أو صغير أو إنسان أو حيوان، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ” .