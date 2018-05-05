بالفيديو.. خالد سليم يبكي بسبب والده: كان نفسي أكون تحت رجليه

أماني الغامدي(صدى):

انهار الفنان المصري خالد سليم على الهواء خلال حلوله ضيفا ببرنامج ” أنا وأنا ” ، عندما سألته مقدمة البرنامج عن والده .

وقال خالد خلال الحلقة ” بابا كان بيوحشني دائما لأنه كان بيشتغل كتير لقضاء احيتاجاتنا وكنت لا أراه كثيراً ” .

وتابع خالد ” لما قربت من بابا الله يرحمه لقيت نفسي فيه وعرفت أني أشبهه كثيراً ، وكان دائما يشجعني في أعمالي الفنية ” .

واستطرد قائلا وهو يبكي ” بابا وحشني أوي وحاسس أني قصرت معاه جدا خاصة في وقت تعبه .. كان نفسي اكون تحت رجليه ” .