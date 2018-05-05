استمرارا لمسلسها الإرهابي.. قطر تسعى لتشكيل ” تنظيم متطرف ” بمساعدة إيران

فهد بن عبدالله(صدى):

كشفت المعارضة القطرية عن قيام الأنظمة الأمنية في قطر بتخصيص اجتماعاتها مؤخرًا مع نظيراتها الإيرانية؛ وذلك بهدف العمل على تشكيل تنظيم أكثر تطرفًا من ” داعش ” .

وأوضحت المعارضة القطرية، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن التنظيم الجديد الذي يسعى النظام القطري لتشكيله؛ سيتم استخدامه لاستهداف مصالح الدول الخليجية والعربية والغربية في مناطق تسيطر عليها إيران، ليتم بعدها الادعاء أن مليشياتها المذهبية تمكنت من كشف الفاعلين.

وقالت المعارضة القطرية: ” تميم متورط بتقديم الدعم للإيرانيين في محاولة تحقيق هدفهم الدائم، بتبييض صفحتهم أمام الخارج وفي الوقت نفسه، تشويه سمعة أمتنا العربية وشعوبها ” .