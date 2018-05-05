بالفيديو.. ميسي يتحدى رونالدو بمقصية قبل الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

تحدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، منافسه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، بأنه قادر هو الآخر على تسجيل أهداف من ضربة مقصية كما فعل اللاعب البرتغالي أمام يوفنتوس، محذرًا إياه وذلك قبل ساعات قليلة من كلاسيكو الأرض، الذي سيجرى على أرضية الكامب نو.

وأظهر مقطع فيديو تدريب برشلونة استعدادًا لمبارة الكلاسيكو التي ستجرى نهاية الأسبوع الجاري، والتي سجل ميسي بها هدفًا من ضربة مقصية؛ حيث جاءت ممقصيته أرضية بعكس نجم ريال مدريد ارتقى عاليًا من أجل تسجيل الهدف.