إصدارات ” أبل ” الجديدة أقل سعرا من ” آيفون X “

نورة الشهري(صدى):

تستعد شركة ” أبل ” الأمريكية، كعادتها لإطلاقها الإصدار الجديد من ” آيفون ” X ، والذى يعد إحدى مفاجآت الشركة، حيث أن نسختي ” آيفون X 2 ” و ” آيفون X إس إي ” ستكونان أقل سعرًا من نسخة ” آيفون Xبلس ” .

ولفتت تقارير صحفية عالمية، إلى أن انخفاض الأسعار سيكون جيدًا لمعظم مستخدمي ” آيفون ” ، الذين كانوا يعانون من سعر هاتف ” آيفون X ” الباهظ، الذي تخطى حاجز 1000 دولار، كما تضمنت آخر التسريبات المتعلقة بالنسخ الجديدة من ” آيفون X ” ، التي تنوي ” أبل ” طرحها في الأسواق العالمية.

وأكدت، أن ” أبل ” ، ستطرح 3 نسخ هواتف ذكية جديدة، وهي ” آيفون X 2 ” ، و ” آيفون Xبلس ” ، و ” آيفون X إس إي ” .

وأوضحت أن كل نسخة من تلك الهواتف بمميزات مختلفة عن الأخرى، أبرزها أن هاتف ” آيفون X إس إي” سيكون متوسط السعر مناسبًا لعدد كبير من المستخدمين، لكن الميزة الأبرز، التي سيتمتع بها ” آيفون X 2 ” ، وهي دعمه بميزة شحن سريعة، غير متوفرة من قبل في هواتف ” أبل ” ، حيث سيتم تزويده بشواحن سريعة من طراز ” يو إس بي سي – سي ” أقوى مما سبق.

وأشارت إلى المميزات الجديدة التي ستضاف للهواتف؛ حيث سيصبح من الممكن أن تشحن من نسبة صفر إلى 50% أو 100% في نصف الوقت السابق المقدر، حيث تستغرق الهواتف الحالية من 30 إلى 90 دقيقة.