احصلي على شفتي أنجلينا جولي بدون بوتكس
قالت خبيرة تجميل ، أن القرفة تعتبر من العناصر المفيدة للشفاه وتعد ” بوتكس ” طبيعيا للشفاه يعمل على تكبيرها، كما يرطبها ويعطيها النعومة ويمنع جفافها.
اليكِ خلطة من القرفة تمنحك شفتين جذابتين ومرطبتين كشفتي نجمة هوليوود أنجلينا جولي .
المكونات:
ملعقة كبيرة من القرفة
ملعقة صغيرة من السكر البني
ملعقة صغيرة من جوز الهند
الطريقة:
قومي بخلط المكونات الثلاثة السابقة جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس وابدئي في تطبيق الخليط على شفتيك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، بعدها اتركي الخليط على شفتيك لمدة 10 دقائق، ثم اغسليهما جيدا.
ولنتائج أفضل قومي كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8715 ] نشر منذ 2 ساعتين
مانباهامنفخه☺😁
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16804 ] نشر منذ 1 ساعة
مو حوله المنفخه شكلها مرعب