احصلي على شفتي أنجلينا جولي بدون بوتكس

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أن القرفة تعتبر من العناصر المفيدة للشفاه وتعد ” بوتكس ” طبيعيا للشفاه يعمل على تكبيرها، كما يرطبها ويعطيها النعومة ويمنع جفافها.

اليكِ خلطة من القرفة تمنحك شفتين جذابتين ومرطبتين كشفتي نجمة هوليوود أنجلينا جولي .

المكونات:

ملعقة كبيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من السكر البني

ملعقة صغيرة من جوز الهند

الطريقة:

قومي بخلط المكونات الثلاثة السابقة جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس وابدئي في تطبيق الخليط على شفتيك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، بعدها اتركي الخليط على شفتيك لمدة 10 دقائق، ثم اغسليهما جيدا.

ولنتائج أفضل قومي كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.