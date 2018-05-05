” عامل نظافة ” يتحدث عدة لغات وقرأ 4 آلاف كتابا
حقق عم سعيد عامل نظافة مصري بإرادته القوية مقولة ” اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ” حيث نجح في قراءة نحو 4 آلاف كتابًا وتعلم عدة لغات؛ بل وأكمل تعليمه الجامعي والتحق بكلية اللغة العربية، بينما لم يتزوج رغم تجاوز عمره الخمسين عامًا لكثرة ما سمعه عن مشاكل الحياة الزوجية المنتشرة.
وأوضح عم سعيد عامل النظافة بشارع المعز في العاصمة المصرية القاهرة، أن سبب شغفه بالقراءة والاطلاع، دفعه لقراءة 4 آلاف كتاب وتعلم عدة للغات، وذلك للهروب من الواقع القاسي الذي كان يعاني منه، لافتًا إلى معاملة أخيه له دفعته إلى عدم اكماله لتعليمه الجامعي.
وأضاف ” عم سعيد ” قائلًا: ” رغم أن راتبي ألف جنيه فى الشهر، نجحت في شراء الكتب، وبعد الانتهاء من قراءتها، أقوم ببيعها من أجل شراء كتب جديدة ” ، متابعًا، أنه يفكر في كتابة قصص خلال الفترة القادمة.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2604 ] نشر منذ 1 ساعة
متى ما وجدت الإرادة
صار كل شيء سهلًا . ‼️‼️
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46682 ] نشر منذ 25 دقيقة
صح يا اخ فيتامين صح كلامك لاهنت ,,
.. نعم بداية طلب التوفيق من الله ثم العزم والإراده مع الإصرار على تحقيق الهدف ,,
.. وهذا الرجل كما ذكرت اخوي عنده إراده قويه ,, فوصل الى ماوصل إليه ,,
,,كما قال الشاعر :
,, وما نيل المطالب باالتمني .. ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ..
,, موفق خير ايها المجاهد لنكبات الدهر ,,
دهر⏳[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 14 دقيقة
ماشاء اللّه نموذج ومثل يُحتذى به
اللّهم أكثر هذا النوع من الشيوووووخ 😛😛😛