” عامل نظافة ” يتحدث عدة لغات وقرأ 4 آلاف كتابا

القاهرة(صدى):

حقق عم سعيد عامل نظافة مصري بإرادته القوية مقولة ” اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ” حيث نجح في قراءة نحو 4 آلاف كتابًا وتعلم عدة لغات؛ بل وأكمل تعليمه الجامعي والتحق بكلية اللغة العربية، بينما لم يتزوج رغم تجاوز عمره الخمسين عامًا لكثرة ما سمعه عن مشاكل الحياة الزوجية المنتشرة.

وأوضح عم سعيد عامل النظافة بشارع المعز في العاصمة المصرية القاهرة، أن سبب شغفه بالقراءة والاطلاع، دفعه لقراءة 4 آلاف كتاب وتعلم عدة للغات، وذلك للهروب من الواقع القاسي الذي كان يعاني منه، لافتًا إلى معاملة أخيه له دفعته إلى عدم اكماله لتعليمه الجامعي.

وأضاف ” عم سعيد ” قائلًا: ” رغم أن راتبي ألف جنيه فى الشهر، نجحت في شراء الكتب، وبعد الانتهاء من قراءتها، أقوم ببيعها من أجل شراء كتب جديدة ” ، متابعًا، أنه يفكر في كتابة قصص خلال الفترة القادمة.