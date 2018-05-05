طرق تمكنك من صيانة السيارة بنفسك بعد كل 8 آلاف كيلومتر

متابعات(صدى):

استعرض خبير في مجال السيارات عدد من الخطوات والخدع للصيانة الأولى للسيارة بنفسك .

وقال الخبير ، عند شرائك سيارة جديدة يجب الأهتمام الكامل بصيانتها الدورية والاعتناء بها، حتى تبقى على حالتها الجيدة لوقت طويل، ويجب صيانتها الدورية في التوكيل، لكن الصيانه الأولي من الإمكان صيانتها بنفسك وهي بعد مرور 8 آلاف كم.

ومن أهم هذه الخطوات :

1- تبديل الإطارات

قم بفك الإطارات الخلفية ووضعها مكان الإطارات الأمامية مع التبديل على شكل X، تلك الخدعة تعمل على تقليل تلف الإطارات وتطيل عمرها.

2 – تغيير فلتر الهواء

يعمل فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل للمحرك، مما ينقيه من الأتربة والغبار، فيجب تغييره للحفاظ على المحرك.

3 – فحص وصلات البطارية

يجب تنظيف وصلات بطارية السيارة بالفرشاة للحفاظ عليها وعدم تآكلها، والتأكد بعدم وجود قطع بها.

4 – تغيير زيوت السيارة

حتى لا تتآكل تروس المحرك، يجب الحفاظ على لزوجة الزيت، لذا يجب تغييرة حتى لا يفقد صلاحيته، وكذلك تغيير زيت الباور، وضبط زيت المكابح، وضبط مستوى زيت الجير، والتاكد الدائم من مستوى المياه في الردياتير.

5 – صيانة المصابيح

مع مرور الوقت قد تتلف لمبات الأضاءة، ويتغير لون زجاج المصباح مما يؤثر على الرؤية أثناء السير، فيجب تغيير اللمبات التالفة وتغيير زجاج المصباح.

6 – فلتر البنزين

يجب تغيير فلتر البنزين مع كل صيانة، حتى يتم حماية طلمبة الوقود والرشاشات، وعدم انخفاض كفاءة المحرك.

7 – صيانة البوجيهات

يفضل فحص كهرباء السيارة، خاصة “البوجيهات” فهي من الأجزاء التي تقوم بتوصيل الكهرباء إلى محرك السيارة، وتلف أحد تلك الموصلات يتسبب في اضطراب عمل السيارة وزيادة معدل حرق الوقود.