بعد أن افتدته بروحها.. وفاة ” بدر ” ابن ضحية إطلاق النار بنجران
توفي الشاب ” بدر ” ، صباح اليوم السبت، في العناية المركزة بأحد مستشفيات نجران، متأثرًا بإصابته، وذلك بعد أن قامت أمه بتقديم روحها فداءًا لابنها حين تعرضا لإطلاق النار على يد بعض جيرانهم الغادرين في منطقة نجران.
جاء ذلك وفقًا لما كشفته مصادر، وكان ” بدر ” قد استقرت حالته، وتم نقله للعناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية طارئة له، إثر تعرضه لإطلاق النار، ولم تمر عليه ساعات حتى لفظ أنفاسه ليفارق الحياة صباح اليوم.
جدير بالذكر، أنه قد تم تشييع جنازة المواطنة ” أم بدر ” ، ودفنها بمقبرة الفيصلية، حيث ضربت أروع مثالًا لتضحية الأم من أجل أبنائها، وذلك عندما تلقت رصاصات الغدر بدلًا من ابنها، بعد أن وضعته خلفها لحمايته من الطلق الناري، وهم في طريقهما إلى المنزل بعد أن فرغا من شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم.
إقرأ أيضا:
بعد تشييع جنازتها بنجران.. تفاصيل مقتل ” أم بدر ” التي افتدت ولدها بروحها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46679 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم جميع ,, والجاني سيلقى عقابه ، بإذن الله ,,
خديجه[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 1 ساعة
لا اله الا الله 😢😢
طلال[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يرحمهم والله إن القلب ليحزن 😭
CS7[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 46 دقيقة
يجونك بكره ويدفعون الديه ولا كانه شي صار ….. اتمنى ان المجني ياخذ عقابه ويقتص منه و يكون ردع للجميع
CS7[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 46 دقيقة
الجاني عفوا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 42 دقيقة
اتمنى اقامت القصاص باسرع وقت ولايعطى فرصة للشفاعة الله عزا وجل ماوضع احكام القصاص في الارض الا حياة لاولي الالباب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10361 ] نشر منذ 38 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحمــهم ويجــعل مــثواهـم ألجــنه .
hp[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 37 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
رحمهم الله وأسكنهم جنان الخلد
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4675 ] نشر منذ 30 دقيقة
يارب رحمتك وعفوك 💔
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ….. الله يصبر اهلهم ويجبر مصابهم ……
يارب ارحم موتى المسلمين وعوضهم في جنات النعيم 💔
راكان[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 26 دقيقة
هذا حق الجار الذي اوصى به جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظن انه سيورثه من شدة وكثرة التوصيه !
مسلمين بغير اسلام
عظم حق الجار في الاسلام عظيم جدًا وكثيرة احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن حق الجار وعدم الأضرار به ومنها حديث الرسول ص انه لا يدخل الجنة من زنى بحليلة جاره !
وذم الجار الذي يأكل وجاره جائع
لكن الآن صار العكس الكثير لا يعرف جاره ولا يدري عن احواله ، ويوقع الضرر بجاره ويأذيه وطلعت في الآونة الاخيرة اغاني عربيه تشجع على هتك عرض الجار مثل أغنية ( يابنت الجيران ) ولد الجيران وغيرها وكأنهم يشجعون الناس على ان يمشو ضد تعاليم الدين الحنيف مع ان الشخص ينظر في بنت غير جارته ويتغزل فيها اهون بملايين المرات منه لو تغزل ببنت جاره !
qlq[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرحم الام والابن
ضيع اسرة لابارك الله في المجرم