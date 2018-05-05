بعد أن افتدته بروحها.. وفاة ” بدر ” ابن ضحية إطلاق النار بنجران

راشد آل شريه(صدى):

توفي الشاب ” بدر ” ، صباح اليوم السبت، في العناية المركزة بأحد مستشفيات نجران، متأثرًا بإصابته، وذلك بعد أن قامت أمه بتقديم روحها فداءًا لابنها حين تعرضا لإطلاق النار على يد بعض جيرانهم الغادرين في منطقة نجران.

جاء ذلك وفقًا لما كشفته مصادر، وكان ” بدر ” قد استقرت حالته، وتم نقله للعناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية طارئة له، إثر تعرضه لإطلاق النار، ولم تمر عليه ساعات حتى لفظ أنفاسه ليفارق الحياة صباح اليوم.

جدير بالذكر، أنه قد تم تشييع جنازة المواطنة ” أم بدر ” ، ودفنها بمقبرة الفيصلية، حيث ضربت أروع مثالًا لتضحية الأم من أجل أبنائها، وذلك عندما تلقت رصاصات الغدر بدلًا من ابنها، بعد أن وضعته خلفها لحمايته من الطلق الناري، وهم في طريقهما إلى المنزل بعد أن فرغا من شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم.

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