بالصور.. ” الحرائق ” تجتاح شرق جدة من جديد
أبرزت بعض الصور التي التقطها أحد سكان أحياء جدة، تجدد الحرائق والأدخنة، بعد أن شكى منها الأهالي بشكل يومي؛ حيث تسببت هذه الأدخنة في إزعاج أهالي أحياء شرق جدة.
وتنذر هذه الأدخنة بمشكلات بيئية وأضرار صحية على الأهالي وسط مطالبهم لأمير المنطقة بتشكيل لجنة من جهات عدة؛ للكشف عن أسباب هذه الحرائق وسرعة إنهاء معاناتهم.
من الجدير بالذكر أن عدد من أهالي أحياء شرق الخط السريع ” السامر، الأجواد، المنار ” يشكون منذ سنوات من روائح وأدخنة الحرائق التي يقوم بإشعالها مجهولون يقطنون بعيدًا عن العمران، في ظاهرة كانت موجودة في فترة ماضية، وقلت بعد حملات سابقة منذ سنوات.
ماجد[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله 😮
خديجه[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 1 ساعة
غضب من الله لا إله إلا هو
طلال[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
😱😱😱
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46679 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا عرف السبب بطل العجب ,,
,, شوفوا من ورائها واهلكوه ,, تنتهي اعندة النار والدخان ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29272 ] نشر منذ 58 دقيقة
لحووووووووول
لكن الحمدلله على كل حال
أهم شي نسلم من الكوارث الطبيعية
يارب تلطف بنا😐
qlq[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 10 دقائق
انها الولاعات