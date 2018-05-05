بالصور.. ” الحرائق ” تجتاح شرق جدة من جديد

نايف السالم(صدى):

أبرزت بعض الصور التي التقطها أحد سكان أحياء جدة، تجدد الحرائق والأدخنة، بعد أن شكى منها الأهالي بشكل يومي؛ حيث تسببت هذه الأدخنة في إزعاج أهالي أحياء شرق جدة.

وتنذر هذه الأدخنة بمشكلات بيئية وأضرار صحية على الأهالي وسط مطالبهم لأمير المنطقة بتشكيل لجنة من جهات عدة؛ للكشف عن أسباب هذه الحرائق وسرعة إنهاء معاناتهم.

من الجدير بالذكر أن عدد من أهالي أحياء شرق الخط السريع ” السامر، الأجواد، المنار ” يشكون منذ سنوات من روائح وأدخنة الحرائق التي يقوم بإشعالها مجهولون يقطنون بعيدًا عن العمران، في ظاهرة كانت موجودة في فترة ماضية، وقلت بعد حملات سابقة منذ سنوات.