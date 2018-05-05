فوائد ” زيت بذور الشيا ” لجمال بشرتك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أن زيت بذور الشيا يعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث أنه يمنحها مظهراً نضراً ونقياً وملمساً مخملياً يشع إشراقاً وحيوية.

وأوضحت ، أن زيت بذور الشيا غني بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تساعد على تجدد خلايا البشرة وتحميها في الوقت نفسه من التأثيرات الضارة لما يعرف ” بالجذور الحرة ” Free Radicals.

كما يزخر زيت بذور الشيا بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحمي خلايا البشرة بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، وحمض ألفا لينوليك، الذي يحارب التجاعيد والمسام الكبيرة والشوائب والاحمرار، فضلا عن تأثيره المثبط للالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحمي زيت بذور الشيا البشرة من الجفاف ويمدها بالرطوبة ليمنحها ملمسا أملسا وناعما كالحرير.