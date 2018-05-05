  • السبت 5

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. فوائد ” زيت بذور الشيا ” لجمال بشرتك

فوائد ” زيت بذور الشيا ” لجمال بشرتك

فوائد ” زيت بذور الشيا ” لجمال بشرتك
متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، أن زيت بذور الشيا يعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث أنه يمنحها مظهراً نضراً ونقياً وملمساً مخملياً يشع إشراقاً وحيوية.

وأوضحت ، أن زيت بذور الشيا غني بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تساعد على تجدد خلايا البشرة وتحميها في الوقت نفسه من التأثيرات الضارة لما يعرف ” بالجذور الحرة ” Free Radicals.

كما يزخر زيت بذور الشيا بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحمي خلايا البشرة بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، وحمض ألفا لينوليك، الذي يحارب التجاعيد والمسام الكبيرة والشوائب والاحمرار، فضلا عن تأثيره المثبط للالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك، يحمي زيت بذور الشيا البشرة من الجفاف ويمدها بالرطوبة ليمنحها ملمسا أملسا وناعما كالحرير.

 


الوسوم:, ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8712 ] نشر منذ 29 دقيقة

هههههه❤والله مالي محدد يامحرومه❤احيان لوشن وجليسوليد وغيرها😁كثرت علينا واحترنا😁

[ عدد التعليقات: 8712 ] نشر منذ 27 دقيقة

🙈🙈🙈🙈😊ههههه الله يصيب ابليسك😈☺والله على بالي محرومه تسئل❤😁

[ عدد التعليقات: 9172 ] نشر منذ 6 دقائق

بإختصار مافيه مثل الڤازلين و الڤيكس و أبو فأس.. أخلطيها بالخلاط مع م صغيرة مسحوق الڤلڤل ومثلها زنجبيل
وإحفظيها بالثلاجة وأستخدميها مرتين باليوم مرة ع فك الريق ومرة قبل النوم وسوف تذهلك النتيجة.. بشرتك سوف تصبح ناعمة بالضبط مثل بشرة الورعان .. وبالهناء والعافية .. أدعوا لي
أختكم : النذلة و الحسود أم السعف و الليف😈

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *