فوائد ” زيت بذور الشيا ” لجمال بشرتك
قالت خبيرة تجميل ، أن زيت بذور الشيا يعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث أنه يمنحها مظهراً نضراً ونقياً وملمساً مخملياً يشع إشراقاً وحيوية.
وأوضحت ، أن زيت بذور الشيا غني بالأحماض الدهنية المشبعة، التي تساعد على تجدد خلايا البشرة وتحميها في الوقت نفسه من التأثيرات الضارة لما يعرف ” بالجذور الحرة ” Free Radicals.
كما يزخر زيت بذور الشيا بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحمي خلايا البشرة بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، وحمض ألفا لينوليك، الذي يحارب التجاعيد والمسام الكبيرة والشوائب والاحمرار، فضلا عن تأثيره المثبط للالتهابات.
وبالإضافة إلى ذلك، يحمي زيت بذور الشيا البشرة من الجفاف ويمدها بالرطوبة ليمنحها ملمسا أملسا وناعما كالحرير.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8712 ] نشر منذ 1 ساعة
زين☺😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29272 ] نشر منذ 57 دقيقة
جنوبية وش نوع الكريم الي تحطينه لبشرتك🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29272 ] نشر منذ 56 دقيقة
أبصير حلو مثلك🤗🤗🤗
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4675 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههههههههههههه 😂 لاتعلميه سر الخلطه 😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌لاصار[ عدد التعليقات: 29272 ] نشر منذ 42 دقيقة
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8712 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههه❤والله مالي محدد يامحرومه❤احيان لوشن وجليسوليد وغيرها😁كثرت علينا واحترنا😁
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8712 ] نشر منذ 27 دقيقة
🙈🙈🙈🙈😊ههههه الله يصيب ابليسك😈☺والله على بالي محرومه تسئل❤😁
غندورة[ عدد التعليقات: 9172 ] نشر منذ 6 دقائق
بإختصار مافيه مثل الڤازلين و الڤيكس و أبو فأس.. أخلطيها بالخلاط مع م صغيرة مسحوق الڤلڤل ومثلها زنجبيل
وإحفظيها بالثلاجة وأستخدميها مرتين باليوم مرة ع فك الريق ومرة قبل النوم وسوف تذهلك النتيجة.. بشرتك سوف تصبح ناعمة بالضبط مثل بشرة الورعان .. وبالهناء والعافية .. أدعوا لي
أختكم : النذلة و الحسود أم السعف و الليف😈