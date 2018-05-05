رئيس الفيفا: روسيا جاهزة لإقامة المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، عن انتهاء روسيا من التجهيزات لاستضافة المونديال فى الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وعبر إنفانتينو عن سعادته خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسئولي اللجنة المنظمة للبطولة، بالإنجاز الذى حدث من الزيارة الأخيرة، متوقعا أنها ستكون واحدة من أفضل النسخ التي تم تنظيمها طوال التاريخ.

وأوضح رئيس فيفا أن إثنى عشر استادًا و11 مدينة سوف تشهد اقامة مباريات كأس العالم، موزعة على موسكو وسان بطرسبرج وسوتشى .