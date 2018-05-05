هناك رجل في المدينة ، يراه الكثير من الناس علامة زمانه ، وأنه مفكر نادر ، وتقام له الندوات والأمسيات والبرامج وغيرها ، وله جمهور محبين واسع ومتشبع ولا يرضى أن تطعن في هذا العلامة ، ولربما اتهمك بالتخلف والرجعية أن قدحت به ، مع أن علّامته عبارة عن “عامل تحطيم” فهو يقلل من شأن المجتمع وأفراده ، ويشعرك وكأنك غبي ، ويشعرك بأنك لا تمتلك مقومات الحياة ، وإنما أنت مستهلك وكفى! أمثال هؤلاء لا يعلمون أننا أصبحنا في عصر السرعة وإن كلماته الرنانة وعبارتهم المصفوفة لم تعد كما كانت ، فالوعي قد تغير ، وإن الناس اليوم لا يحبون “عامل التحطيم” وعوامل الهدم ، فاليوم الكل يرى أنه يستطيع التقديم والذي يحتاجه عامل الدعم ، وهذا الرجل وأمثاله إن لم يغيروا تفكيرهم ويصبحوا “عوامل معرفة” ويدعمون الإبداع أينما كان سيكون ذلك وبالا عليهم ، ولن يذكرهم التاريخ إلا بسوء ، قد تشبعنا من عوامل التحطيم وتشبعنا من المحطمين ، ونقول بالفم المليان قل خيرا أو اصمت .