إطلالة ساحرة لرؤى الصبان باللون الأبيض

نورة الشهري(صدى):

أذهلت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الساحرة بعباءة بيضاء .

ونشرت رؤى صورة عبر تطبيق انستجرام وهي ترتدي عباءة بيضاء مرسوم عليها بالأخضر بمكياج خفيف وشعر أملس ، أظهر جمالها ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين أثنوا على شياكتها ورقتها .