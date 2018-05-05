إطلالة ساحرة لرؤى الصبان باللون الأبيض
أذهلت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الساحرة بعباءة بيضاء .
ونشرت رؤى صورة عبر تطبيق انستجرام وهي ترتدي عباءة بيضاء مرسوم عليها بالأخضر بمكياج خفيف وشعر أملس ، أظهر جمالها ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين أثنوا على شياكتها ورقتها .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4675 ] نشر منذ 1 ساعة
انيقه وجميله 😍
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة
يانوره انتي وامل الغامدي الحلوات ذولا لا اشوفهم برمضان
خلونا نصوووووووووووم .
عاد هذي اذا شفتها تضيع علومي 😍😍😍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46679 ] نشر منذ 54 دقيقة
طيب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29272 ] نشر منذ 53 دقيقة
تستعرض الأخت
ولاشفتوا البنت تستعرض أمامكم
فدروا أنها تكلمكم بلغة الجسد
يعني شوفوني
يلي ماتشوفون
لأنها مالقت رجال كفو
يفهمها
فتحس أنها محرومه
فتظر تحاكي الناس
بلغة جسدها😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌لاصار[ عدد التعليقات: 29272 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاصار الأخ
مجرد كوز مركوز
فأكيد تطلع لكم هذي العينات🤣🤣🤣