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إطلالة ساحرة لرؤى الصبان باللون الأبيض

إطلالة ساحرة لرؤى الصبان باللون الأبيض
نورة الشهري(صدى):

أذهلت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الساحرة بعباءة بيضاء .

ونشرت رؤى صورة عبر تطبيق انستجرام وهي ترتدي عباءة بيضاء مرسوم عليها بالأخضر بمكياج خفيف وشعر أملس ، أظهر جمالها ، ما أثار إعجاب المتابعين الذين أثنوا على شياكتها ورقتها .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة

يانوره انتي وامل الغامدي الحلوات ذولا لا اشوفهم برمضان
خلونا نصوووووووووووم .
عاد هذي اذا شفتها تضيع علومي 😍😍😍

[ عدد التعليقات: 29272 ] نشر منذ 53 دقيقة

تستعرض الأخت
ولاشفتوا البنت تستعرض أمامكم
فدروا أنها تكلمكم بلغة الجسد
يعني شوفوني
يلي ماتشوفون
لأنها مالقت رجال كفو
يفهمها
فتحس أنها محرومه
فتظر تحاكي الناس
بلغة جسدها😉

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