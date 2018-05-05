نشطاء يطلقون منشورات منددة بـ ” بيونج يانج ” .. وكوريا الجنوبية تمنعهم

سول(صدى):

قامت شرطة كوريا الجنوبية اليوم السبت، بمنع نشطاء من إطلاق منشورات منددة بـ ” بيونج يانج ” عاصمة كوريا الشمالية.

حيث تم نشر حوالي 300 شرطي في منتزه عام بمدينة ” باجو ” قرب الحدود، وتجمع نحو 20 ناشطًا منهم منشقون من كوريا الشمالية؛ لإطلاق المنشورات بمناطيد.

وتضمنت الأعمال العدائية أيضًا، بث الدعاية عبر مكبرات الصوت المثبتة على طول الحدود المتوترة، وإطلاق منشورات نحو كلًا من الجهتين.

وفي هذا السياق، تم نشر حوالي 300 شرطي في منتزه عام بمدينة ” باجو ” لمنع هؤلاء النشطاء، كما أزالت الكوريتان مكبرات الصوت الدعائية هذا الأسبوع.