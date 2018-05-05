” نيمار ” يعود للملاعب بعد غياب شهرين

نواف السالم(صدى):

يعود النجم البرازيلي ” نيمار دي سيلفا ” ، إلى التدريبات الجماعية مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد غيابه شهرين أو أكثر عقب تعرضه لإصابة، تسببت في إجرائه عملية جراحية لعلاج الكسر في كاحل قدمه.

وفي السياق نفسه، قال أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الفرنسي، أن اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا هذا العام.

وأضاف ” إيمري” ، أنه سيتم اختبار ” نيمار ” بدنيًا يوم الأحد المقبل، وتحديد برنامج إعداد خاص له، حتى يصبح في حالة مثالية، ومن المتوقع ألا يخاطر ” نيمار ” في العودة بقوة إلى صفوف الفريق؛ حيث أن تركيزه الأساسي ينصب على مشواره مع المنتخب البرازيلي، الطامح لتحقيق اللقب السادس طوال تاريخه.