تناول ” الأسبرين ” يوميا يصيب الرجال بسرطان الجلد

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرجال الذين يتناولون ” الأسبرين ” مرة واحدة يوميًا، معرضون لخطر الإصابة بـ ” الميلانوما ” أو سرطان الجلد.

وبالتطرق لنتائج هذه الدراسة، أوضحت النتائج أن الرجال الذين يتناولون ” الأسبرين ” مرة واحدة يوميًا، لديهم تقريبًا ضعف خطر الإصابة بسرطان الجلد، مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون ” الأسبرين ” يوميًا.

وعن سبب إصابة الرجال الذين يتناولون ” الأسبرين ” بشكل يومي أكثر من النساء، فيرجع هذا لاحتمالات أن يكون خلايا الجلد لدى الذكور بها كمية أقل من الإنزيمات الوقائية، التي تحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالإناث.