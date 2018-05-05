تناول ” الأسبرين ” يوميا يصيب الرجال بسرطان الجلد
كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرجال الذين يتناولون ” الأسبرين ” مرة واحدة يوميًا، معرضون لخطر الإصابة بـ ” الميلانوما ” أو سرطان الجلد.
وبالتطرق لنتائج هذه الدراسة، أوضحت النتائج أن الرجال الذين يتناولون ” الأسبرين ” مرة واحدة يوميًا، لديهم تقريبًا ضعف خطر الإصابة بسرطان الجلد، مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون ” الأسبرين ” يوميًا.
وعن سبب إصابة الرجال الذين يتناولون ” الأسبرين ” بشكل يومي أكثر من النساء، فيرجع هذا لاحتمالات أن يكون خلايا الجلد لدى الذكور بها كمية أقل من الإنزيمات الوقائية، التي تحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالإناث.
abdul[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 34 دقيقة
اتناول بَيبي اسبرين ٨١ ملغ حبة وحدة يوميا. هل هذه الجرعة ضمن دائرة الخطر؟ أفيدوني افادكم الله.