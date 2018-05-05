بالصور.. مواطن يوثق مخالفة ” ساهر ” بالاختباء خلف شجرة
كشف مواطن بمحافظة الطائف، وجود كاميرا لنظام ” ساهر ” مخبّأةً خلف إحدى الأشجار على طريق ” الحوية – الطائف ” بالقرب من كوبري الحلقة؛ عندما لاحظ تغيير موقع إحدى الكاميرات لتقع بين شجرتين .
وطالب المواطن الجهات المعنية بالتدخل لتغيير موقع الكاميرات المخبأة عن أعين السائقين كون أنه مخالف لقوانين وأنظمة المرور ، وحفاظا على سلامة الجميع.
ويُعتبر اخفاء الكاميرات مخالفاً للتعليمات التي تنص على عدم الاختباء والترصد، بل يترتب عليها وقوع حوادث مرورية خصوصا على الطرق السريعة .
رااايق[ عدد التعليقات: 4637 ] نشر منذ 1 ساعة
ساهر (( السارق )) * أهم شي يجمعون فلوووس سواءً كان بالحق أو بالباطل ** !!
مغرد[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 28 دقيقة
ما ادرى الى يسوى ها الحركات ما يدرى ان الناس تدعى عليه كل يوم وليله والمصا ئب الى تصير من دعا الناس وهو غير مبالى انا فيه شخص فى المرور ادعى عليه كل يوم وليله ويم الجمعه لتصويرى ظلم وسجل المخالفه والله لا ادى عليه ما دام انا حى ولو مات الله لا يسا محه ويحرقه فوق الارض وتحت الارض