بالصور.. مواطن يوثق مخالفة ” ساهر ” بالاختباء خلف شجرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف مواطن بمحافظة الطائف، وجود كاميرا لنظام ” ساهر ” مخبّأةً خلف إحدى الأشجار على طريق ” الحوية – الطائف ” بالقرب من كوبري الحلقة؛ عندما لاحظ تغيير موقع إحدى الكاميرات لتقع بين شجرتين .

وطالب المواطن الجهات المعنية بالتدخل لتغيير موقع الكاميرات المخبأة عن أعين السائقين كون أنه مخالف لقوانين وأنظمة المرور ، وحفاظا على سلامة الجميع.

ويُعتبر اخفاء الكاميرات مخالفاً للتعليمات التي تنص على عدم الاختباء والترصد، بل يترتب عليها وقوع حوادث مرورية خصوصا على الطرق السريعة .