أطباء يكشفون الآثار السلبية لتناول الذرة بكثرة

نورة الشهري(صدى):

كشف فريق من الأطباء ، أن الذرة من بين كل الحبوب تحتوي على أسوأ أنواع الأحماض الدهنية والكثير من أحماض الأوميجا 6 الدهنية، وهي المسؤولة عن الهرمونات التي تدعم الالتهابات.

وقد أظهرت الأبحاث، أن كمية الأوميجا 6 إذا ألغت الأوميجا 3 الموجودة بالجسم، فإن الجسم يفقد سيطرته على مقاومة الالتهابات، وهذا من شأنه أن يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض المناعة والسرطان والسكري والربو والكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب.

وفيما يلي أهم الآثار السلبية لتناول الكثير من الذرة:

الذرة أحد الحبوب الأكثر ضرراً حيث تحتوي على كمية عالية من النشأ والسكر وقيمته الغذائية أقل.

أمراض المناعة الذاتية: حيث أن الذرة لا تحتوي على الغلوتين ولكن الجسم يخلط البروتين مع الذرة لتكوينه مما يعطل بطانة الأمعاء ويسبب مشكلات في الجهاز الهضمي والذي هو أحد أكثر آثار تناول الذرة ضررًا.

لا يمكن هضم الذرة بسهولة: حيث تحتوي على ألياف السليلوز التي يجد الجسم صعوبة في تكسيرها لأنه يفتقر إلى الإنزيم اللازم للقيام بذلك.

تحتوي الذرة على بروتين اليكتين الذي يجب أن يقسمه الجسم إلى أحماض أمينية، حتى يتمكن من هضمه، ولكن عدم تمكن الجسم من فعل ذلك يؤدي إلى تهيج في الأمعاء ما يسبب الالتهابات.

احتوائها على مبيدات حشرية: تحتوي الذرة على مادة الــ ” بي.تي ” وهي مبيد حشري سام وضار، وعندما تتراكم تلك المادة في الدم تعطل وظائف أجهزة الجسم.

معظم الذرة التي نتناولها ونجدها في الأسواق معدلة وراثياً، الأمر الذي يسبب الكثير من الأضرار لأجهزة الجسم.