” الصقر ” ينتظر التحليق أمام يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

يحل فريق بوتوساني الروماني ضيفًا على فريق يوفنتوس بوخارست مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدوري الروماني، وذلك بمشاركة المهاجم نايف هزازي، المحترف في صفوف بوتوساني، والذي سيوجد ضمن قائمة الفريق التي تتضمن 18لاعبًا.

ويترقب ” الصقر ” الفرصة الثانية للتحليق مع فريقه في مباراته أمام يوفنتوس بوخارست، وذلك بعد أن شارك للمرة الأولى، السبت الماضي، أمام فريق غاز ميتان؛ حيث يتطلع إلى اقتناص الفرصة لكسب ثقة الجميع في الفريق الروماني.

وفي السياق نفسه، عمل ” هزازي ” على كسب ثقة مدرب الفريق، كوستاري ايناتش، من خلال حضوره الفني الفعال في التدريبات الفنية وانضباطه بالمهمات المطلوبة، سعيًا منه للحصول على فرصة اللعب في مباراة اليوم، والإسهام مع زملائه في تحقيق نتيجة إيجابية في حال مشاركته في المباراة المنتظرة.