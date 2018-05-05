المصاب الثالث ضحية مفحط ” ملهم الرياض ” يفارق الحياة
تستمر حادثة ” تفحيط محافظة ملهم ” في حصد أرواح ضحاياها، حيث توفى أمس، المصاب الثالث بعد مكوثه بالمستشفى أيامًا؛ لتعرضه لإصابات بالغة.
حيث أسفرت هذه الحادثة عن وفاة 3 أشخاص من الشبان الخمسة، الذين مارسوا ” التفحيط ” بمركبتهم بمحافظة ملهم شمالي مدينة الرياض، حيث توفي المصاب الأول قبل يومين، والثاني أمس الأول، أما المصاب الثالث فقد وافته المنية أمس، فيما نجا السائق وراكب آخر.
يُذكر أنه تم تداول ” فيديو ” عن الحادث، حيث كانت المركبة تسير بسرعة عالية، أثناء ممارسة ” التفحيط ” ، قبل أن يفقد سائقها السيطرة على المركبة؛ ليختل توازنها وتصطدم بسيارة ” دينا ” .
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💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7056 ] نشر منذ 2 ساعتين
مستراح منهم. الحمدلله
ْ……[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الموتى ويشفي المصابين
هذا طيش منهم ماوصل لحد التشفي يام محمد
ابوتميم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفحط والبياع مثلهم مثل الارهابي الى النار وبئس المصير
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3232 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفروض يعاقبون المصابين اما المتوفين مفروض مالهم دية لانهم انتحروا بركوبهم السيارة و ربنا يهدي شبابنا
رااايق[ عدد التعليقات: 4637 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالفعل أنا مع الأخت نجاة **
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والله يهدي شبابنا ***
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 2 ساعتين
قريبا ستدخل المراهقات عالم التفحيط كقائدات
واللي مو مصدق كنا قبل عشر سنين نقول مستحيل بنت تركب مع مفحط والان ياكثرهن يركبن مع مفحطين وقريبا سيمارسن بنفسهن التفحيط
مغرد[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 1 ساعة
يا خساره مات مفحط مو مثل الى يستشهد فى ميدان الشرف يرفع راس ابوه كل مفحط الله لا يرحمه
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 55 دقيقة
ي ناس قولوا الحمدلله الذي عفانا مما ابتلوا به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا
ماندري عن الاسباب اللي خلته يسوي كذا ويمكن بعدها يتوب ويكون افضل منا
الدنيا دواره لا تشمت فيه بكره يعافيه الله ويبتليك
سبع الليل.[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 49 دقيقة
هاولا ارهابيون ارهبو الناس بالشوارع وهاولاء قتله تسببو بازهاق وقتل انفس بريئه وحصدو عوائل باكملها والموت والهلاك لمثل هاولاء راحه لناس