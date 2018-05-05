المصاب الثالث ضحية مفحط ” ملهم الرياض ” يفارق الحياة

حمود العنزي(صدى):

تستمر حادثة ” تفحيط محافظة ملهم ” في حصد أرواح ضحاياها، حيث توفى أمس، المصاب الثالث بعد مكوثه بالمستشفى أيامًا؛ لتعرضه لإصابات بالغة.

حيث أسفرت هذه الحادثة عن وفاة 3 أشخاص من الشبان الخمسة، الذين مارسوا ” التفحيط ” بمركبتهم بمحافظة ملهم شمالي مدينة الرياض، حيث توفي المصاب الأول قبل يومين، والثاني أمس الأول، أما المصاب الثالث فقد وافته المنية أمس، فيما نجا السائق وراكب آخر.

يُذكر أنه تم تداول ” فيديو ” عن الحادث، حيث كانت المركبة تسير بسرعة عالية، أثناء ممارسة ” التفحيط ” ، قبل أن يفقد سائقها السيطرة على المركبة؛ ليختل توازنها وتصطدم بسيارة ” دينا ” .

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