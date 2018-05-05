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المولد يترقب الظهور الأول له مع ليفانتي

المولد يترقب الظهور الأول له مع ليفانتي
نواف السالم(صدى):

ينتظر النجم فهد المولد، الظهور الأول له في الدوري الإسباني مع فريق ليفانتي أمام نظيره ليجانيس بعد غد الاثنين ضمن مباريات ” الليجا ” الإسباني؛ حيث يترقب ” المولد ” اقتناص الفرصة الأولى له مع الفريق.

وتأكد بقاء ” المولد ” في الليجا الإسبانية؛ حيث يملك فريق ليفانتي 40 نقطة قبل المواجهة المنتظرة أمام ليجانيس، بينما يتطلع المولد إلى تسجيل اسمه كأول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني.

ويذكر، أنه يتبقى لـ ” ليفانتي ” ثلاث مواجهات قوية أمام فرق ليجانيس، وبرشلونة، وسيلتا فيجو؛ حيث ستختم لقاءات الليجا الدوري الإسباني يوم الأحد 20 مايو الجاري.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 18 دقيقة

باللون الوردي ! ماشاء الله واثق من نفسه.

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