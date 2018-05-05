بالفيديو.. حفل ” بيبي شاور ” ابن بلقيس فتحي يتحول لمعركة مع أهل زوجها

نورة الشهري(صدى):

تحول حفل ” بيبي شاور ” أقامته الفنانة بلقيس فتحي لطفلها المنتظر ولادته هذه الأيام ، إلى مشادات طريفة مع أهالي زوجها .

ونشرت بلقيس مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد إقامتها لحفل بيبي شاور لمولودها القادم داخل منزلها بحضور أفراد من عائلتها هي وزوجها .

وظهرت بلقيس وهي تقيم عدة مسابقات للحاضرات من أفراد عائلتها هي وزوجها، لتدخل معهن في عدة مشادات طريفة بسبب إجابتهن على أسئلة المسابقة.

يذكر أن بلقيس فتحي تنتظر وضع طفلها الأول هذه الأيام والذي سوف تطلق عليه اسم ” تركي ” ، وأجلت بدورها كل تعاقداتها الفنية إلى بعد شهر رمضان المقبل.