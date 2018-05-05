أول مصممة أزياء سعودية تشارك في أسبوع الموضة بمدريد وتخطف الأنظار
تألقت أميمة عزوز مصممة الأزياء السعودية بمجموعة مميزة من أجمل خطوطها لخريف وصيف 2018 أثناء مشاركتها في مهرجان الموضة الاسباني العربي بمدريد .
وخطفت عزوز الأنظار كأول سعودية تشارك في أسبوع الموضة الإسباني للموضة العربية والشرقية والذي يقام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية .
وشاركت مصممة الأزياء السعودية بتوليفة مخملية من العبايات، ملابس السهرة، والفستان العربي الخليجي المطعم بالخامات الأوروبية، وتمتعت الأزياء بالذوق الشرقي الأصيل الذي يُواكب أحدث خطوط الموضة العالمية .
رااايق[ عدد التعليقات: 4633 ] نشر منذ 38 دقيقة
حسناً ***
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على طاري الخريف ** والربيع ** وين راحووووووا *!!!!!!!!!!! ههههههههههههههههههه
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في بعض المناطق ** ماشوف ولا تحس * الا شتاء وصيف *!!!
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الحمد لله على كل حال **