أول مصممة أزياء سعودية تشارك في أسبوع الموضة بمدريد وتخطف الأنظار

مدريد(صدى):

تألقت أميمة عزوز مصممة الأزياء السعودية بمجموعة مميزة من أجمل خطوطها لخريف وصيف 2018 أثناء مشاركتها في مهرجان الموضة الاسباني العربي بمدريد .

وخطفت عزوز الأنظار كأول سعودية تشارك في أسبوع الموضة الإسباني للموضة العربية والشرقية والذي يقام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية .

وشاركت مصممة الأزياء السعودية بتوليفة مخملية من العبايات، ملابس السهرة، والفستان العربي الخليجي المطعم بالخامات الأوروبية، وتمتعت الأزياء بالذوق الشرقي الأصيل الذي يُواكب أحدث خطوط الموضة العالمية .